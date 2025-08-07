Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen Tierärztin

SAT.1 GOLDFolge vom 07.08.2025
Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen Tierärztin

Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen Tierärztin

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 07.08.2025: Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen Tierärztin

46 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Adeliger Nachwuchs auf Sylt? Tierärztin Stephanie Petersen untersucht die Stute Herzogin - ist sie bereit für ein Fohlen? Dr. Herbert Dreesen begegnet einer bewegten Halterin: Petras Terrier Snoopy muss ein Zahn gezogen werden - und das im "Tiemo", der Tierarztpraxis auf Rädern. Doch nicht nur der Doc ist "on the Road". Tierärztin Isabelle Reißmann ist auf Hausbesuch und muss sich das Vertrauen eines ängstlichen Labradors erkämpfen.

