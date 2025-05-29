Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

SAT.1 GOLD Folge vom 29.05.2025
Tränen in der Praxis
44 Min. Ab 12

In Siegburg ringt Tierärztin Ilka Brummenbaum um das Leben von Kater Shadow - seine Schilddrüsenwerte sind viel zu hoch. Sorge auch bei Tierärztin Isabelle Reissmann in Fell an der Mosel: Hündin Sissi benötigt dringend eine Zahn-OP. Im Wildpark Wiehl kümmert sich Landtierarzt Dr. Dreesen um Hirschbaby Flo, das an einer hartnäckigen Augenentzündung leidet. Die Behandlung: Homöopathie - aber erst gibt es zur Beruhigung eine Extraportion Milch aus der Flasche.

