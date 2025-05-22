Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDFolge vom 22.05.2025
45 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Kratzalarm auf Gut Herrenhöhe: Dr. Herbert Dreesen versucht den Milbenbefall von Chihuahua-Rüden Elvis einzudämmen. Im Tierpark Kleve kämpft Martin Polotzek gegen die Lungenentzündung von Polarfuchs Coco. Außerdem zeigt Eseldame Caori beim Augencheck ihren berüchtigten Dickkopf, doch Tierpflegerin Caro Detering kennt ihre Tricks. Und in Witten entdeckt Tierärztin Patrizia Marcol bei Katze Bambi eine überraschende Kiefer-Beule. Was steckt dahinter?

