Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 22.05.2025: Kratzalarm auf Gut Herrenhöhe
45 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Kratzalarm auf Gut Herrenhöhe: Dr. Herbert Dreesen versucht den Milbenbefall von Chihuahua-Rüden Elvis einzudämmen. Im Tierpark Kleve kämpft Martin Polotzek gegen die Lungenentzündung von Polarfuchs Coco. Außerdem zeigt Eseldame Caori beim Augencheck ihren berüchtigten Dickkopf, doch Tierpflegerin Caro Detering kennt ihre Tricks. Und in Witten entdeckt Tierärztin Patrizia Marcol bei Katze Bambi eine überraschende Kiefer-Beule. Was steckt dahinter?
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
12
