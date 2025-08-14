Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 14.08.2025: Baby-Alarm im Loro Parque
46 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Zweifacher Baby-Alarm im spanischen Loro Parque: Neben Jungschildkröten werden auch kleine Papageien untersucht - die Experten haben dafür eine ganz besondere Behandlung parat. Während auf Teneriffa Tierbabys im Mittelpunkt stehen, sorgt Tierärztin Ilka Brummenbaum in Siegburg für eine ganz andere Art von "Baby-Management" und kastriert den jungen Kater Wasja. In Köln trifft Dr. Herbert Dreesen im Tiermobil auf eine hustende Chihuahua-Hündin. Kann er der kleinen Hera helfen?
