Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

SAT.1 GOLDFolge vom 29.05.2025
Folge vom 29.05.2025: Notfall in der Tierklinik Posthausen

45 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12

Notfall in der Tierklinik Posthausen: Dalmatiner Nelson muss dringend behandelt werden - was hat er bloß verschluckt? In Witten kümmert sich Tierärztin Patricia Marcol um Kater Moe, der seit einiger Zeit das Fressen verweigert. In der Landtierarztpraxis von Dr. Herbert Dreesen wartet derweil ein ganz besonderer Patient: Warmblutwallach Chaos leidet unter starkem Juckreiz im Intimbereich. Mit viel Geduld und Erfahrung geht der Tierarzt dem unangenehmen Problem auf den Grund.

