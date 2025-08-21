Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Ein humpelndes Huhn sorgt für Aufsehen

SAT.1 GOLD
Folge vom 21.08.2025
Ein humpelndes Huhn sorgt für Aufsehen

Ein humpelndes Huhn sorgt für AufsehenJetzt kostenlos streamen

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 21.08.2025: Ein humpelndes Huhn sorgt für Aufsehen

46 Min.
Folge vom 21.08.2025
Ab 12

Ein humpelndes Huhn sorgt im Bergischen Land für Aufsehen: Tierarzt Dr. Herbert Dreesen nimmt das Federvieh genauer unter die Lupe. Was steckt hinter den Symptomen? Währenddessen steht für Tierärztin Stephanie Petersen auf Sylt ein Gesundheitscheck an. Eine ganze Ziegenherde soll per Blutuntersuchung auf Seuchen geprüft werden. In Köln behandelt Sebastian Jonigkeit in der mobilen Tierarztpraxis "Tiemo" zwei Hunde mit auffälligem Husten. Kann er ihre Beschwerden lindern?

