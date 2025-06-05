Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 05.06.2025: Fieber bei Kater Tiger
45 Min.
Birmakatze Bailey hat Blondierpaste gefressen. Dr. Herbert Dreesen versucht Baileys Magen mit homöopathischer Paste von der giftigen Creme zu befreien. In Köln beruhigt Sebastian Jonigkeit die ängstliche Hündin Sandy in seiner mobilen Tierarztpraxis - bei Pediküre und Maniküre. Doch eine Beule am Bauch macht ihm Sorgen. Und: Tierärztin Ilka Brummenbaum misst Fieber bei Kater Tiger - 40 Grad. Kann sie ihn zum Fressen bringen?
