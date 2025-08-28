Schildkrötenfamilie auf dem UntersuchungstischJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 28.08.2025: Schildkrötenfamilie auf dem Untersuchungstisch
46 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Tierärztin Stephanie Petersen erwartet auf Sylt eine frisch aus dem Winterschlaf erwachte Schildkrötenfamilie. Haben die Reptilien die lange Ruhephase gut überstanden? Dr. Herbert Dreesen trifft im Bergischen Land auf weitaus flauschigere Vierbeiner. Kann er die spuckende Alpakaherde bändigen? In der Tierklinik Posthausen untersucht Tierärztin Antonia von Bülow einen schwer verletzten Streuner. Was steckt hinter den Wunden des ängstlichen Fundkaters?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1