Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

SAT.1 GOLDFolge vom 28.08.2025
Folge vom 28.08.2025: Schildkrötenfamilie auf dem Untersuchungstisch

46 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Tierärztin Stephanie Petersen erwartet auf Sylt eine frisch aus dem Winterschlaf erwachte Schildkrötenfamilie. Haben die Reptilien die lange Ruhephase gut überstanden? Dr. Herbert Dreesen trifft im Bergischen Land auf weitaus flauschigere Vierbeiner. Kann er die spuckende Alpakaherde bändigen? In der Tierklinik Posthausen untersucht Tierärztin Antonia von Bülow einen schwer verletzten Streuner. Was steckt hinter den Wunden des ängstlichen Fundkaters?

