SAT.1 GOLDFolge vom 05.06.2025
Folge vom 05.06.2025: Stinktier in Quarantäne

45 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Martin Polotzek will die Neuzugänge aus der Quarantäne holen. Doch Stinktier Sjors hat eine Augenentzündung. Dürfen sie trotzdem bald raus? Außerdem: Sorge um Kater Moritz. In Fell geht Tierärztin Isabelle Reißmann dem Unwohlsein des Katers auf den Grund. Im Bergischen Land spielt Dr. Herbert Dreesen seinem Team einen Streich und erscheint nicht zur Behandlung von Labrador Oskar. Seine Helferinnen müssen ohne ihn auskommen ...

