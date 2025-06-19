Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

SAT.1 GOLD
Folge vom 19.06.2025
Folge vom 19.06.2025: Zahnbehandlung bei Wallach Sistro

45 Min.
Ab 12

Wallach Sistro braucht dringend Hilfe: Tierärztin Stephanie Petersen greift ein. Kann er bald wieder kraftvoll zubeißen? In Siegburg nimmt Tierärztin Ilka Brummenbaum die Kastration von Zwergkaninchen Finn vor - zum Schutz vor ungewolltem Nachwuchs. Und im Bergischen Land kümmert sich Dr. Herbert Dreesen um Mischlingshündin Kira. Wird die Antibiotika-Kur ihre Magenprobleme lindern?

