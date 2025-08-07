Großbesuch bei Dr. Herbert DreesenJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 07.08.2025: Großbesuch bei Dr. Herbert Dreesen
45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Großbesuch bei Dr. Herbert Dreesen: Gleich acht Patienten warten im Behandlungsraum auf die Expertise vom Doc. Und der hat von Wellness-Kur bis Wurmkur so einiges zu bieten. Patrizia Marcol trifft in Witten auf ein ungleiches Hunde-Duo: Kann sie der bissigen Irma und dem sanften Riesen Milo helfen? In der Tierarztpraxis von Marcus Specker besteht der Verdacht auf eine exotische Krankheit bei Doggen-Mix Günther. Kann eine Blutuntersuchung Aufschluss über seinen Zustand geben?
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1