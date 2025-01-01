Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

WarnerStaffel 9Folge 10
Folge 10: Das Karussell

Der Tod ihres Vaters erschüttert Cindy tief. In ihrer Trauer steht ihr jedoch ein weiterer Schock bevor, denn im Nachlass ihres Vaters findet sich eine schicksalsträchtige Urkunde. Aus der geht eindeutig hervor, dass Cindy nicht - wie ursprünglich angenommen - seine leibliche Tochter ist, sondern dass sie adoptiert wurde. Nach der ersten Verwirrung versucht Cindy nun mit allen Mitteln, ihre leibliche Mutter ausfindig zu machen und Kontakt zu ihr aufzunehmen ...

