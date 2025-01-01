Die Waltons
Folge 6: Ein unerwarteter Besuch
47 Min.Ab 6
Jim Bob hat Fronturlaub und hält sich bei seiner Familie in Walton's Mountain auf. Da erhält er vollkommen unerwartet Besuch von einer früheren Freundin, mit der er eine oberflächliche Affäre hatte: Kathy Seales. Kathy eröffnet Jim Bob, dass sie schwanger ist und dass das Kind von ihm sein muss. Für Jim Bob steht eine schwere Entscheidung an. Obwohl er Kathy nicht liebt, ist er fest entschlossen, sie zu heiraten und gemeinsam mit ihr für das Kind zu sorgen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
