Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Ein unerwarteter Besuch

WarnerStaffel 9Folge 6
Ein unerwarteter Besuch

Ein unerwarteter BesuchJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 6: Ein unerwarteter Besuch

47 Min.Ab 6

Jim Bob hat Fronturlaub und hält sich bei seiner Familie in Walton's Mountain auf. Da erhält er vollkommen unerwartet Besuch von einer früheren Freundin, mit der er eine oberflächliche Affäre hatte: Kathy Seales. Kathy eröffnet Jim Bob, dass sie schwanger ist und dass das Kind von ihm sein muss. Für Jim Bob steht eine schwere Entscheidung an. Obwohl er Kathy nicht liebt, ist er fest entschlossen, sie zu heiraten und gemeinsam mit ihr für das Kind zu sorgen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen