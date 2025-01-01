Die Waltons
Folge 8: Große Pläne
47 Min.
Die Waltons sind überglücklich, denn endlich kehrt ihr geliebter Ben aus dem Krieg nach Hause zurück. Doch er eröffnet ihnen, dass er hier nicht lange bleiben wird, denn er plant, Ingenieur zu werden und für das Studium in eine große Stadt zu ziehen. Unterdessen verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand von Olivia; John hat Anlass zu großer Sorge, als er die schlimme Nachricht erhält, dass sie unbedingt in ein Sanatorium in Arizona gebracht werden muss ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH