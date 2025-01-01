Zum Inhalt springenBarrierefrei
Große Pläne

Staffel 9Folge 8
Folge 8: Große Pläne

47 Min.

Die Waltons sind überglücklich, denn endlich kehrt ihr geliebter Ben aus dem Krieg nach Hause zurück. Doch er eröffnet ihnen, dass er hier nicht lange bleiben wird, denn er plant, Ingenieur zu werden und für das Studium in eine große Stadt zu ziehen. Unterdessen verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand von Olivia; John hat Anlass zu großer Sorge, als er die schlimme Nachricht erhält, dass sie unbedingt in ein Sanatorium in Arizona gebracht werden muss ...

