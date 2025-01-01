Die Waltons
Folge 7: Endlich Frieden!
47 Min.Ab 12
Cindy ist überglücklich, als sie erfährt, dass Ben lebt. Er hat sich telefonisch bei ihr gemeldet. Ben befindet sich in Kriegsgefangenschaft und ist voller Verachtung für den Feind. Doch ein Ende des Krieges ist in Sicht, als Japan seine Kapitulation verkündet. Nun kehrt endlich der Frieden zurück! Auch in Walton's Mountain sind alle voller Freude und Zuversicht für die Zukunft. Pläne werden geschmiedet, wobei Jason erkennt, dass er seine Zukunft nicht an Toni binden kann ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
