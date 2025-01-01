Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abschied für immer

Folge 12: Abschied für immer

47 Min.Ab 6

Mary Ellen erfährt, dass ihr Mann Curt tatsächlich noch am Leben und nicht im Krieg gefallen ist. Da sie herausfinden will, warum er sie getäuscht hat und was er für ein Geheimnis vor ihr verbirgt, sucht sie ihn auf. Curt hat sich in der Zwischenzeit stark verändert und gibt erst vor, Mary Ellen nicht wiederzuerkennen. Doch sie bleibt hartnäckig, und nach langem Drängen gesteht Curt ihr die ganze Wahrheit ...

