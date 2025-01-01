Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Liebe auf den ersten Blick

Staffel 9Folge 11
Liebe auf den ersten Blick

Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 11: Liebe auf den ersten Blick

47 Min.Ab 6

Mary Ellen muss bei einem Autounfall Erste Hilfe leisten und lernt hierbei den sympathischen Jonesy kennen. Jonesy und Mary Ellen verlieben sich Hals über Kopf ineinander und beschließen schon kurz darauf zu heiraten. Doch kurz nachdem Mary Ellen Jonesys Antrag angenommen hat, erscheint eine Fremde auf der Bildfläche, die behauptet, Mary Ellens Mann sei noch am Leben ... Unterdessen belebt der Frieden den Alltag in Walton's Mountain: Jason öffnet wieder das Dew Dropp Inn.

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen