Die Waltons

WarnerStaffel 9Folge 5
Die Waltons

47 Min.Ab 12

Cindy wird von schlimmen Albträumen gequält - eines Nachts erscheint ihr Ben als eine Art Geist im Haus. Sie spürt instinktiv, dass er in großer Gefahr ist; und tatsächlich erhält sie kurze Zeit darauf die Nachricht, dass er in japanische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Zur gleichen Zeit hält John-Boy sich als Kriegskorrespondent in Paris auf. Hier macht er die Bekanntschaft einer zielstrebigen jungen Französin, in die er sich heftig verliebt ...

