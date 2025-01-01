Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Eine neue Liebe

WarnerStaffel 9Folge 19
Eine neue Liebe

Eine neue LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 19: Eine neue Liebe

47 Min.

In Walton's Mountain hat sich ein neuer Einwohner niedergelassen. Paul ist Holzfäller und arbeitet nur mit äußerst hochwertigem Holz. Und da Qualität nun einmal teuer ist, kann er sein Holz auch nur zu hohen Preisen anbieten. Damit kann er aber Ben nicht als Kunden gewinnen - sehr zum Bedauern von Erin. Die hat sich nämlich Hals über Kopf in den Neuankömmling verliebt und hätte gerne so viel Kontakt wie möglich ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen