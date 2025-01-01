Die Waltons
Folge 19: Eine neue Liebe
47 Min.
In Walton's Mountain hat sich ein neuer Einwohner niedergelassen. Paul ist Holzfäller und arbeitet nur mit äußerst hochwertigem Holz. Und da Qualität nun einmal teuer ist, kann er sein Holz auch nur zu hohen Preisen anbieten. Damit kann er aber Ben nicht als Kunden gewinnen - sehr zum Bedauern von Erin. Die hat sich nämlich Hals über Kopf in den Neuankömmling verliebt und hätte gerne so viel Kontakt wie möglich ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH