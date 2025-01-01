Die Waltons
Folge 4: Freud und Leid
47 Min.Ab 12
Jason und einer seiner Freunde werden mit der bitteren Realität des Krieges konfrontiert: An der Front müssen sie über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden ... In der Heimat will man unterdessen eine Soirée für die Soldaten veranstalten. Miss Mamie und Miss Emily, die Initiatorinnen, haben jedoch nicht die nötigen Bezugsscheine, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Daraufhin drückt Gemischtwarenhändler Ike Godsey ein Auge zu - was sich bald als Fehler herausstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen