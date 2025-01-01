Die Waltons
Folge 13: Die goldene Uhr
47 Min.
Ein alter Bekannter taucht überraschend in Waltons Mountain auf: Stanley Perkins. Er ist der ehemalige Verlobte von Rose, doch die beiden haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Stanley stürzt Rose in große Verwirrung, da sie mehr als überrascht ist, ihn so plötzlich wiederzusehen. Zudem ahnt sie nichts von seinem Gesundheitszustand. Der erfolgreiche Handelsvertreter ist nach einem Nervenzusammenbruch aus einer Klinik geflohen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH