Die Waltons

Die goldene Uhr

Staffel 9Folge 13
Die goldene Uhr

Die goldene UhrJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 13: Die goldene Uhr

47 Min.

Ein alter Bekannter taucht überraschend in Waltons Mountain auf: Stanley Perkins. Er ist der ehemalige Verlobte von Rose, doch die beiden haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Stanley stürzt Rose in große Verwirrung, da sie mehr als überrascht ist, ihn so plötzlich wiederzusehen. Zudem ahnt sie nichts von seinem Gesundheitszustand. Der erfolgreiche Handelsvertreter ist nach einem Nervenzusammenbruch aus einer Klinik geflohen ...

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

