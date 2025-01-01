Toleranz ist nicht nur ein WortJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 16: Toleranz ist nicht nur ein Wort
47 Min.
Walton's Mountain bereitet sich auf einen neuen Pfarrer vor. Tom Marshall gelingt es - dank seiner originellen Methoden - auch innerhalb kürzester Zeit, seine Gemeinde wieder für die Religion zu begeistern. Sogar die bisher verwahrloste Kirche erstrahlt bald wieder in neuem Glanz. Inzwischen ist Toni bei den Baldwins eingezogen. Nach einigem Zögern gesteht sie ihren jüdischen Glauben ein. Trotz der Glaubensunterschiede hält Jason um ihre Hand an ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH