Dok 1: Ende der Wende?

ORF1Folge vom 23.08.2023
Folge vom 23.08.2023: Dok 1: Ende der Wende?

46 Min.Folge vom 23.08.2023

Die Erderwärmung schreitet voran und eines ist klar: Die Welt muss lernen, mit weniger fossilen Brennstoffen auszukommen. Die Energiewende ist viel beschworen und lange geplant. Wladimir Putins Griff an den Gashahn zeigt uns aber, dass Europa längst noch nicht so weit ist, Öl oder Gas durch nachhaltige Energieformen zu ersetzen. Hanno Settele will wissen, ob das Zeitalter von Gas, Kohle und Atomenergie tatsächlich vorbei ist, oder ob das "ENDE DER WENDE?" bevorsteht. Bildquelle: ORF/BFILM

