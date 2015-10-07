Dok 1: Un-Heil Essen - Ernährung zwischen Genuss und ErlösungJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 07.10.2015: Dok 1: Un-Heil Essen - Ernährung zwischen Genuss und Erlösung
85 Min.Folge vom 07.10.2015
Rohkost, Veganismus, Insekten oder doch das gute alte Steak? Fasten wir um die Wette, bis das Leben, das wir verlängern wollen, Sinn und Freude verliert? Oder liegt der Genuss im Verzicht? - Reporter Hanno Settele erkundet in einem Food-Truck den "Kampf ums richtige Essen" - begleitet von der Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler. Sie besuchen eine Gras essende Selbstversorger-Familie, Food-Stylisten, Body Builder, schauen bei einer Schlachtung zu und servieren Heuschrecken-Tortillas. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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