Dok 1: Land der Gräben - Settele erkundet ein gespaltenes ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.06.2017: Dok 1: Land der Gräben - Settele erkundet ein gespaltenes Österreich
Die politische Landkarte Österreichs muss neu gezeichnet werden. Die Aufteilung in rote und schwarze Reichshälfte mit ihren vermittelnden Institutionen hat ihre Bindungskraft verloren. Auf allen Ebenen findet eine Polarisierung statt, während die Mitte erodiert. Der Ton wird rauer, Emotionalisierungen steigern sich bis zum Hass, der sich in Social Media-Kanälen entlädt und von diesen verstärkt wird. Settele erkundet die neuen Gräben die unser Land durchziehen. Er trifft auf Moralisten die im Clinch liegen mit hemmungslosen Egoisten, debattiert mit Staatsverweigerern und pendelt zwischen Austria First-Anhängern und engagierten "Wir schaffen das"-Verfechtern. Settele trifft auf Feministen und Retroweibchen, Alte und Junge, Arme und Reiche. Er fragt sich, was diese zahlreichen Gräben emotional auflädt und was wir tun können, um sie zu überwinden. Bildquelle: ORF/Neulandfilm