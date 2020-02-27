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Dok 1

Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (1/2): Das Wichtigste zuerst

ORF1Folge vom 27.02.2020
Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (1/2): Das Wichtigste zuerst

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Folge vom 27.02.2020: Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (1/2): Das Wichtigste zuerst

46 Min.Folge vom 27.02.2020

Österreich ist die erste Nation, die eine Kolonie auf dem Mars besiedeln soll. Altbundespräsident Heinz Fischer (dargestellt von Christoph Grissemann) bekommt von der UNO den Auftrag Österreich fit für den Mars zu machen. Hanno Settele ist sein Mann für die Marsmission. Auf einer Reise durch das Land muss er herausfinden: Was macht Österreich aus? Was ist unverzichtbar für uns und was überkommenes Klischee? Schnitzel? Walzer? Hochkultur? Sozialpartnerschaft? Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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