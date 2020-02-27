Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (1/2): Das Wichtigste zuerstJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.02.2020: Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (1/2): Das Wichtigste zuerst
46 Min.Folge vom 27.02.2020
Österreich ist die erste Nation, die eine Kolonie auf dem Mars besiedeln soll. Altbundespräsident Heinz Fischer (dargestellt von Christoph Grissemann) bekommt von der UNO den Auftrag Österreich fit für den Mars zu machen. Hanno Settele ist sein Mann für die Marsmission. Auf einer Reise durch das Land muss er herausfinden: Was macht Österreich aus? Was ist unverzichtbar für uns und was überkommenes Klischee? Schnitzel? Walzer? Hochkultur? Sozialpartnerschaft? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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