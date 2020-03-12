Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (2/2): Die österreichische LösungJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 12.03.2020: Dok 1: Auf zum Mars - Settele übersiedelt Österreich (2/2): Die österreichische Lösung
45 Min.Folge vom 12.03.2020
Österreich ist die erste Nation, die eine Kolonie auf dem Mars besiedeln soll. Altbundespräsident Heinz Fischer (dargestellt von Christoph Grissemann) bekommt von der UNO den Auftrag Österreich fit für den Mars zu machen. Hanno Settele ist sein Mann für die Marsmission. Was macht Österreich aus? Settele erfährt, warum die Österreicher die geborenen Diplomaten sind und wie der österreichische Schmäh zustande kam. Aber was wären wir ohne das Sudern? Brauchen wir nicht einen Quoten-Deutschen mit zum Ärgern und wenn ja: welchen? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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