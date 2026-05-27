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Dok 1

Dok 1: Das große Handyexperiment

ORF1Folge vom 27.05.2026
Dok 1: Das große Handyexperiment

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Folge vom 27.05.2026: Dok 1: Das große Handyexperiment

76 Min.Folge vom 27.05.2026

Wenn Jugendliche das Handy weglegen, entsteht Raum für echte Begegnungen und überraschende Erkenntnisse. "Dok 1" begleitet ein großes Smartphone-Experiment, an dem über 72.000 Jugendliche aus mehreren Ländern teilnehmen. Drei Wochen lang verzichten sie freiwillig auf ihr Handy und berichten offen über Bildschirmzeiten, Gefühle und Veränderungen. Entstanden sind berührende Projekte in Schulen, Besuche in Pflegeheimen, kreative Aktionen sowie wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen exzessiver Smartphone-Nutzung. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Stefan Vucsina

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