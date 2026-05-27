Dok 1: Das große HandyexperimentJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.05.2026: Dok 1: Das große Handyexperiment
76 Min.Folge vom 27.05.2026
Wenn Jugendliche das Handy weglegen, entsteht Raum für echte Begegnungen und überraschende Erkenntnisse. "Dok 1" begleitet ein großes Smartphone-Experiment, an dem über 72.000 Jugendliche aus mehreren Ländern teilnehmen. Drei Wochen lang verzichten sie freiwillig auf ihr Handy und berichten offen über Bildschirmzeiten, Gefühle und Veränderungen. Entstanden sind berührende Projekte in Schulen, Besuche in Pflegeheimen, kreative Aktionen sowie wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen exzessiver Smartphone-Nutzung. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Stefan Vucsina
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