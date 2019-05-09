Dok 1: Das Wunderkind - Was steckt in unseren KleinstenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 09.05.2019: Dok 1: Das Wunderkind - Was steckt in unseren Kleinsten
46 Min.Folge vom 09.05.2019
In einem Bildungslabor werden an Babys die Voraussetzungen für den Lernerfolg erforscht. Dok 1 ist dabei, wenn ein Eineinhalbjähriger im Kindergarten das erste Mal von seiner Mutter getrennt wird. In Tirol trifft Gadenstätter Mütter, die ihre Kinder auf gar keinen Fall in den Kindergarten geben möchten, und an einer Musikschule sieht sie Babys beim Musizieren zu. Bringt das was? Immer wieder stellt sie sich die Frage, wie viel Bildung wir Kindern in den ersten Lebensjahren zumuten können und ob man aus jedem Kind ein Wunderkind machen kann – bei richtiger Förderung. Bildquelle: ORF/West4media-Filmproduktion
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