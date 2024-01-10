Dok 1: Österreich - Das Land der DickenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 10.01.2024: Dok 1: Österreich - Das Land der Dicken
45 Min.Folge vom 10.01.2024
Österreicher werden immer dicker, mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. Besonders dramatisch ist die Gewichtszunahme bei Kindern und Jugendlichen. Die vielen physischen und psychischen Folgen sind nicht nur für einzelne schlimm, sondern kosten der Allgemeinheit die horrende Summe von 10 Milliarden Euro jährlich; das sind 2,5 Prozent von dem, was wir alle in Österreich im Jahr erwirtschaften. Bildquelle: Adobe Stock
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