Dok 1: Amokflug - Das Ringen um SicherheitJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 04.09.2015: Dok 1: Amokflug - Das Ringen um Sicherheit
Als der Airbus A320 der Lufthansa‑Tochter Germanwings am 24. März 2015 in den südfranzösischen Alpen zerschellte, ging man zunächst von einem technischen Gebrechen aus. Das Flugzeug war noch am Tag vor dem Unglück wegen Problemen an der Bugfahrwerksklappe in Reparatur. Bald wurde jedoch klar, dass der Kopilot Andreas L. den Absturz vorsätzlich herbeigeführt haben muss. Die Dokumentation „Amokflug – Das Ringen um Sicherheit“ beleuchtet seine Persönlichkeit, seinen Gesundheitszustand sowie Details aus seinem Privatleben. Ein ehemaliger Pilot schildert, wie er von ganz ähnlichen Selbstmordgedanken geplagt wurde, aber im letzten Moment vor der Tat das Flugzeug nicht mehr bestieg. Darüber hinaus gibt es einen Rückblick auf andere, sogenannte "Pilotenselbstmorde". Bildquelle: ORF