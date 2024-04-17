Dok 1: Das Comeback der PistoleJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 17.04.2024: Dok 1: Das Comeback der Pistole
45 Min.Folge vom 17.04.2024
Lisa Gadenstätter will herausfinden, wie leicht es in Österreich tatsächlich ist, an eine Waffe zu kommen, und dazu legt sie auch selbst ihren Finger auf den Abzug. Von Sicherheits- und Kriminalitätsexperten erfährt sie, wie hoch das Risiko ist, das von mehr Privaten mit Pistolen ausgeht, und wie es mit illegalen Waffen aussieht. Ein „Dok 1“ zwischen Schießstand, Darknet-Waffenmärkten und Macheten-Shops, das das Thema Waffenkauf, die steigende Faszination an Schusswaffen und die Gefahren, die von dieser Entwicklung ausgehen, analysiert. Bildquelle: ORF/BFILM
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