Dr. House
Folge 10: Unfrohes Fest
43 Min.Ab 12
Weihnachten steht vor der Tür und auf House wartet eine Überraschung: Wilson hat vor Tritter zugegeben, dass die Rezepte gefälscht waren. House steht vor der Wahl: Entweder er macht freiwillig eine Reha oder Tritter sorgt dafür, dass er vor Gericht kommt. House setzt zunächst auf Verdrängung und schnappt Cuddy eine 15-jährige kleinwüchsige Patientin weg. Und tatsächlich ist er der Einzige, der auf die richtige Behandlung des Mädchens setzt ...
