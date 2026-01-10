Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Unfrohes Fest

sixxStaffel 3Folge 10
Unfrohes Fest

Unfrohes FestJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 10: Unfrohes Fest

43 Min.Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür und auf House wartet eine Überraschung: Wilson hat vor Tritter zugegeben, dass die Rezepte gefälscht waren. House steht vor der Wahl: Entweder er macht freiwillig eine Reha oder Tritter sorgt dafür, dass er vor Gericht kommt. House setzt zunächst auf Verdrängung und schnappt Cuddy eine 15-jährige kleinwüchsige Patientin weg. Und tatsächlich ist er der Einzige, der auf die richtige Behandlung des Mädchens setzt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen