Dr. House
Folge 20: Sündenbock mit Freunden
43 Min.Ab 12
Eine Frau, die sich von Job zu Job hangelt, kämpft plötzlich mit Entschlussunfähigkeit und erleidet gleich darauf einen Anfall. Während das Team nach der Ursache für die Erkrankung forscht, versucht House herauszufinden, warum Cuddy seine Einladung ins Theater abgelehnt hat. Unterdessen erhält Foreman Besuch von seinem Vater. Seine Mutter leidet unter Alzheimer und hat demnächst Geburtstag ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
