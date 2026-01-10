Heiligt der Zweck jedes Mittel?Jetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 15: Heiligt der Zweck jedes Mittel?
43 Min.Ab 12
Während eines Klavierkonzerts leidet der Pianist Patrick Obyedkov plötzlich unter akuten Schmerzen in der linken Hand. Patrick ist ein Savant, der mit zehn Jahren einen Unfall hatte und seitdem ohne musikalische Vorbildung perfekt Klavierspielen kann. House ist fasziniert von seinem Patienten und ordnet umfangreiche Untersuchungen an. Unterdessen versucht der Rest des Teams herauszufinden, warum House einen Termin mit einem Onkologen in Boston vereinbart hat ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
