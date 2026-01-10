Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 7
42 Min.Ab 12

Wilson ist wütend: House hat seinen Rezeptblock entwendet und seine Unterschrift gefälscht. Um seinen Freund zu schützen, belügt Wilson Tritter, der House um jeden Preis zu Fall bringen will. Unterdessen wird House auf den Sohn eines Komapatienten aufmerksam, den er so lange provoziert, bis er einen Anfall erleidet. Um der Krankheit des Jungen auf die Spur zu kommen, beschließt House, den Vater aus dem Koma zu holen, um ihn nach der familiären Geschichte zu fragen ...

