Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Unempfindlich

sixxStaffel 3Folge 14
Unempfindlich

UnempfindlichJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 14: Unempfindlich

43 Min.Ab 12

Bei einem Autounfall wird Abby Morganthal verletzt. House interessiert sich jedoch mehr für deren Tochter Hannah, die über kein Schmerzempfinden verfügt und bei dem Unfall ebenfalls im Auto saß. Um auszuschließen, dass Hannah verletzt ist, ordnet House umfangreiche Tests an. Und tatsächlich: Hannah hat ein akutes medizinisches Problem. Unterdessen trifft sich Cuddy mit ihrer Online-Bekanntschaft. House nutzt die Chance, um seine Vorgesetzte vor ihrem Date bloßzustellen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen