Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Konsequenzen

sixxStaffel 3Folge 5
Konsequenzen

KonsequenzenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 5: Konsequenzen

43 Min.Ab 12

Bei einem Überfall erleidet das Opfer Tracy einen Anfall und hat fortan starke Abdominalschmerzen. Wenig später entwickelt ihr Ehemann dieselben Symptome. Das Team tappt zunächst im Dunkeln ... House ist davon überzeugt, dass Wilson eine Affäre mit einer Kollegin hat. Um nach Beweisen zu suchen, bricht er den Spind der hübschen Krankenschwester auf. Doch damit nicht genug: Der Arzt legt sich mit einem Patienten an, der sich House' Verhalten nicht bieten lassen will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen