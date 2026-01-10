Dr. House
Folge 4: Sandkastenspiele
43 Min.Ab 12
House ist wütend: Der Teppich mit den Blutflecken wurde aus seinem Büro entfernt, und Cuddy weigert sich, das alte Teil zurückzugeben. House will sein Zimmer erst wieder betreten, wenn sein Teppich am gewohnten Platz liegt. Bis es so weit ist, nistet er sich kurzerhand in Wilsons Büro ein. Unterdessen weckt ein autistischer Junge House' Interesse. Adam schreit ohne ersichtlichen Grund und leidet schon bald unter Lungenversagen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren