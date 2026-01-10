Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Dem Alter entsprechend?

sixxStaffel 3Folge 19
Dem Alter entsprechend?

Dem Alter entsprechend?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 19: Dem Alter entsprechend?

42 Min.Ab 12

Die sechsjährige Lucy erleidet aus heiterem Himmel einen Anfall. Das Team stellt fest, dass die Kleine unter einer Pilzinfektion leidet und beginnt mit der Behandlung. Dann sieht das Mädchen plötzlich alles doppelt. House tippt auf Arthritis, doch dann erleidet Lucy auch noch einen Schlaganfall. Unterdessen wirft Lucys achtjähriger Bruder ein Auge auf Cameron, was diese wiederum ausnutzt, um Chase eins auszuwischen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen