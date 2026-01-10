Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Zu den Sternen?

sixxStaffel 3Folge 2
Zu den Sternen?

Zu den Sternen?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 2: Zu den Sternen?

43 Min.Ab 16

Der kleine Clancy ist davon überzeugt, dass er nachts von Aliens heimgesucht wird. Als ihn seine Eltern eines morgens blutüberströmt im Vorgarten finden, wird der Siebenjährige in House' Abteilung eingeliefert. Clancy glaubt, dass ihm die Außerirdischen einen Chip im Nacken eingesetzt haben. Und tatsächlich - Chase stößt auf einen Titansplitter ... Cuddy und Wilson sind besorgt um House - der Zustand seines Beines verschlechtert sich zusehends ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen