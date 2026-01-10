Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwietracht

Jack Walters, ein junger Kellner, hat während der Arbeit plötzlich einen Herzinfarkt. Zudem muss er sich immer wieder übergeben und leidet unter juckenden Füßen. House vermutet, dass Drogen im Spiel sind und macht aus der Erstellung der Diagnose einen Wettbewerb - bis sich die Symptome des jungen Mannes drastisch verschlimmern ... Tritter übt immer mehr Druck auf Wilson aus, um ihn dazu zu bringen, House in den Rücken zu fallen ...

