Dr. House

Einer flog in das Kuckucksnest (1)

Staffel 6Folge 1vom 18.11.2025
Einer flog in das Kuckucksnest (1)

Einer flog in das Kuckucksnest (1)Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 1: Einer flog in das Kuckucksnest (1)

43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Dr. House hat sich wegen seiner Halluzinationen in die Psychiatrie begeben. Er droht, seine Lizenz zu verlieren, zeigt sich aber dennoch wenig kooperativ. Der Diagnostiker scheint ein größeres Interesse an den anderen Patienten als an seiner eigenen Genesung zu haben. Auch Lydia, eine junge Deutsche, die auf der Station regelmäßig ihre Schwägerin besucht, weckt zunächst das Wohlwollen und schließlich die Zuneigung des zynischen Arztes.

