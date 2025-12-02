Dr. House
Folge 5: Einmal Karma, bitte!
42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Roy, ein reicher Unternehmer, bringt seinen Sohn Jack ins Krankenhaus und besteht darauf, dass House ihn behandelt. Er hat rätselhafte Symptome, die dem Team Schwierigkeiten bei der Diagnose machen. Roy ist überzeugt, dass sein Karma schuld an der rätselhaften Krankheit ist. Währenddessen versuchen Chase und Foreman den Mord an Diktator Dibala zu vertuschen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren