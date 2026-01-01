Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 6Folge 18vom 13.01.2026
43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

William, ein junger Mann, der zu einer Gruppe gehört, die das Mittelalter nachspielt, wird nach einem unerklärlichen Krampfanfall und mit blutunterlaufenen Augen eingeliefert. House vermutet zunächst, dass die Ursache auf dem Gelände zu finden ist, auf dem das Mittelalterspektakel stattfindet. Sein Team kann jedoch nichts finden, während es dem Patienten immer neue Symptome zeigt. House versucht indes Wilsons wieder aufkeimende Liebelei mit seiner Ex-Frau Sam zu sabotieren.

