Dr. House
Folge 11: Menschenbilder
42 Min.Ab 12
Der Drogendealer Mickey bricht zusammen, nachdem ein Schuss gefallen ist - jedoch nicht, weil er getroffen wurde, sondern weil der laute Knall Schwindel bei ihm verursacht hat. Während sich sein Zustand verschlechtert, sind Mickey und sein Partner Eddie nicht bereit, House Informationen über ihren Stoff zu geben. Wilson hegt indes Interesse an seiner neuen Nachbarin Nora - doch dummerweise denkt sie, dass er und House ein schwules Paar sind.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren