Dr. House
Folge 19: Offene Ehe
43 Min.Ab 12
Julia, die mit ihrem Mann Tom eine offene Ehe führt, wird mit Fieber und heftigen Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert. Während das Team um House über der Diagnose brütet, verschlechtert sich das Befinden der Patientin dramatisch. Doch nicht nur ihre Krankheit, auch Julias Lebensstil beschäftigt jeden der Ärzte. House sabotiert derweil weiterhin erfolgreich die wieder aufkeimende Beziehung zwischen Wilson und seiner Ex-Frau Sam.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
