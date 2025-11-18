Einer flog in das Kuckucksnest (2)Jetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 2: Einer flog in das Kuckucksnest (2)
44 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Freedom Master hat seinen Sprung vom Dach schwer verletzt überlebt. House hat Schuldgefühle, weil er den jungen Mann, der sich für einen Superhelden hält, erst der Gefahr ausgesetzt hatte. Als dem Arzt die Verlegung in eine andere Klinik droht, willigt er ein, sich therapieren zu lassen. Dr. Nolan will, dass der Zyniker lernt, anderen Menschen zu vertrauen. Ihm gelingt es bei einer Person: Lydia.
Genre:Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited
