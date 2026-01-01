Dr. House
Folge 13: Possenspiel mit Opossum
43 Min.Ab 12
Daryl spielt am College Football und will es unbedingt in die NFL-Auswahl zu schaffen. Nachdem er sich auf dem Spielfeld wie besinnungslos den Helm vor den Kopf schlägt, sich hinterher aber an nichts erinnern kann, wird er in die Klinik eingeliefert. Neben Daryls Diagnose beschäftigen House auch seine Mitmenschen: Er stellt Formans frisch aus dem Gefängnis entlassenen Bruder ein. Zudem entbrennt zwischen ihm und Wilson ein Streit ums Bad, in dem plötzlich ein Opossum sitzt.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
