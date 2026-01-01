Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Schritt für Schritt

ATV 2Staffel 6Folge 3
Schritt für Schritt

Schritt für SchrittJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 3: Schritt für Schritt

43 Min.Ab 12

Zurück im Princeton Plainsboro kündigt House seinen Job. Foreman übernimmt die Leitung seines Teams, das gerade den Videospiel-Entwickler Vince behandelt, der an einer rätselhaften Krankheit leidet. Er postet jedes neue Symptom im Internet und vertraut eher den Diagnosen der Web-Community als denen der Ärzte. House probiert indes, sich von seinen Schmerzen abzulenken und sucht sich daher ein neues Hobby.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
ATV 2
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen